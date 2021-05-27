Мишустин проводит в Минске встречу с белорусским премьером

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который в четверг прибыл с двухдневным рабочим визитом в Белоруссию, проводит в Минске встречу с белорусским премьером Романом Головченко.

В предыдущий раз премьеры двух стран очно беседовали месяц назад, в конце апреля. Тогда они оба прибыли в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. В преддверии этого мероприятия Мишустин и Головченко провели в столице Татарстана и двустороннюю встречу.

Премьеры России и Белоруссии регулярно общаются на полях международных мероприятий, а также по телефону.

Это уже вторая поездка Мишустина в Белоруссию в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был там чуть больше месяца назад - в середине апреля. Тогда он тоже встретился с Головченко и обсудил с ним развитие двусторонних связей, совместную борьбу с пандемией. Премьера РФ в тот визит также принял глава белорусского государства Александр Лукашенко.