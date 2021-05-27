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Палестино-израильский конфликт
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Россия призвала ООН "не откладывать на потом" решение ближневосточного конфликта

ООН, 27 мая. /ТАСС/. Россия призывает ООН "не откладывать на потом" решение палестино-израильского конфликта, поскольку он является ключевым для всего Ближнего Востока. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Сегодня в Палестине и Израиле не ведется боевых действий. Однако это не значит, что мы можем отложить решение палестинского вопроса на потом, - подчеркнул постпред РФ. - К сожалению, история вновь и вновь доказывает, что именно эта проблема является ключевой для всего Ближнего Востока да и мира в целом".

Небензя заявил, что Россия просит США, ЕС и ООН рассмотреть ее предложение по проведению министерской встречи ближневосточного "квартета" посредников. 

"Мы вновь предлагаем коллегам рассмотреть наше предложение по проведению министерской встречи "четверки", а также ее заседания в расширенном формате с участием региональных государств и самих палестинцев и израильтян", - отметил он.

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Палестино-израильский конфликт
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