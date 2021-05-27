Мишустин: Россия призывает не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Россия поддерживает позицию Белоруссии о необходимости провести открытое международное расследование по ситуации вокруг самолета Ryanair и призывает не политизировать инцидент. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Он отметил, что Российская Федерация "однозначно выступает против односторонних санкций". "Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - подчеркнул российский премьер.

Мишустин добавил, что Россия "поддерживает позицию белорусских партнеров о необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей".

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. На борту этого самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Также была задержана летевшая данным рейсом россиянка София Сапега.

24 мая саммит Евросоюза из-за инцидента с самолетом ирландской Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС и совершать полеты над их территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.