В Чувашии есть запрос на единоначалие в управлении муниципалитетами

ТАСС, 27 мая. Запрос на изменение структуры управления муниципалитетами и устранения "двоевластия" в этом процессе есть в Чувашии. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, комментируя результаты парламентских слушаний в Госсовете республики на тему "Прямые выборы глав муниципалитетов: "за" и "против".

"В Чувашии есть запрос на изменения. И нынешнее "двоевластие" в руководстве муниципальных образований непонятно большинству жителей", - отметили в пресс-службе администрации главы Чувашии со ссылкой на Николаева.

По итогам слушаний большинство участников высказалось против действующей "двуглавой" системы управления в муниципалитетах. Власть, по их мнению, должна быть сосредоточена в одних руках - главы муниципального образования, возглавляющего местную администрацию, он должен быть наделен всей полнотой ответственности за развитие территории.

Николаев отметил, что предлагаемые изменения требует взвешенного подхода, дискуссии и учета разных мнений. "Есть разные взгляды, поэтому необходимо все тщательно взвесить. Вне зависимости от того, какие мнения будут превалировать, они не должны сказаться на выполнении тех целей и задач, которые стоят перед республикой. Это в том числе и национальные проекты, которые реализуются по инициативе президента Российской Федерации, а самое главное - все мероприятия, направленные на кардинальные, качественные изменения условий жизни в Чувашской Республике", - цитирует Николаева пресс-служба.

По словам главы республики, результатом дискуссии должно стать обобщение и выбор в рамках действующего законодательства наиболее подходящей модели системы управления муниципалитетами.