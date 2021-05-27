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Главы МИД России и Мальдив обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

Сергей Лавров и Абдулла Шахид также затронули тему укрепления взаимодействия стран в рамках международных организаций

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг в телефонном разговоре с главой МИД Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом рассмотрел вопросы взаимодействия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили пути укрепления взаимодействия наших стран в рамках международных организаций, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМальдивы
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