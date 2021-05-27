Слуцкий прокомментировал отказ США возвращаться в Договор по открытому небу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) говорит о том, что Россия сделала верный шаг по его денонсации. Об этом в четверг сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления США об отсутствии намерения вернуться в ДОН подтверждают правильность курса России по его денонсации. Мы не можем продолжать "игру в одни ворота" при нежелании наших европейских партнеров предоставить юридические гарантии непередачи данных облетов территории РФ американской стороне", - отметил Слуцкий.

По его словам, России необходимо защитить интересы национальной безопасности и "вести свою политику на равной и паритетной основе". "Вина за фактическое разрушение договора лежит полностью на Вашингтоне. Все наши шаги продиктованы необходимостью ответных мер", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее в четверг МИД России подтвердил, что Вашингтон уведомил Москву о своем решении не возвращаться в Договор по открытому небу.