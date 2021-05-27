Россия поддержала приоритеты председательства Венгрии в Комитете министров СЕ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва поддерживает решение Будапешта определить защиту прав национальных меньшинств и семейных ценностей, а также развитие межконфессионального диалога приоритетными направлениями своего председательства в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ).

"Обоснованным представляется решение Будапешта уделить приоритетное внимание правам национальных меньшинств. <…> Приветствуем намерение Венгрии возобновить проведение ежегодных конференций, посвященных развитию межконфессионального диалога - одной из опор межнационального согласия, глобальной и региональной стабильности. Поддерживаем стремление председательства сделать особый акцент на защите семейных ценностей", - говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с началом председательства Венгрии в КМСЕ.

В этих условиях Москва снова призывает институты Совета Европы не игнорировать "системную дискриминацию русского и русскоязычного населения и притеснение средств массовой информации на Украине и в государствах Балтии". Захарова также отметила, что Венгрия начинает свое председательство в непростое время, когда СЕ "все чаще оказывается заложником антироссийской политики, проводимой отдельными государствами и их объединениями".

"Сложившаяся сегодня в Совете Европы обстановка явно не способствует достижению его главной уставной цели - укреплению единства между государствами - членами. В этом контексте по-прежнему актуальна принятая по итогам первого венгерского председательства в 1999 году Будапештская декларация, призывающая к задействованию потенциала Совета Европы для строительства "Большой Европы" без разделительных линий", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она добавила, что Москва открыта к сотрудничеству с Будапештом на площадке КМСЕ. "Желаем Будапешту успехов в решении поставленных задач. Рассчитываем, что венгерским партнерам удастся сохранить свой объединительный настрой на протяжении предстоящих шести месяцев, что их усилия будут способствовать развитию Совета Европы как самостоятельной и подлинно общеевропейской организации. Открыты к конструктивному, взаимоуважительному взаимодействию с председательством", - заключила Захарова.

Председательство в Комитете министров Совета Европы перешло Венгрии от Германии 21 мая.