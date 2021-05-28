Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 мая, встретится в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств.

"28 мая в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Насыщенная повестка

Предстоящие переговоры, как рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, планировались еще до инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье с самолетом Ryanair. По словам представителя Кремля, Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего с лайнером, который был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Именно этим самолетом летел разыскиваемый белорусскими властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Также была задержана летевшая тем же рейсом россиянка София Сапега, которая призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Песков не исключил, что тема ареста российской гражданки будет затрагиваться на встрече Путина и Лукашенко.

Вместе с тем, по словам Пескова, в основном повестка предстоящей встречи экономическая. "Продолжится обсуждение различных тем, связанных с экономикой", - рассказал он. Отвечая на вопрос, планирует ли Россия помогать Белоруссии с рефинансированием внешних долгов и будет ли этот вопрос в повестке встречи президентов двух стран, представитель Кремля не исключил, что эта тема будет затронута на переговорах. При этом Песков ранее отмечал, что Белоруссия не ставила вопрос об увеличении объема экономической поддержки со стороны России в связи с возможными санкциями в отношении Минска из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Пресс-секретарь президента сообщил, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.

Взгляд из Минска

Сам Лукашенко, выступая 26 мая в белорусском парламенте, рассказал, что одной из тем на встрече с Путиным может стать санкционное давление.

По его словам, в последнее время Россию "все больше подводят под санкции", туда же попала и Белоруссия. Лукашенко считает, что на этот счет не надо "париться", просто "надо систему выстроить и продавать сначала на свой рынок". "В этом направлении сегодня идет диалог, он будет продолжен в пятницу. И он будет тоже связан с той санкционной политикой, которая направлена против Беларуси и России", - заявил он.

В частности, речь может пойти о попавших под санкции запада белорусских нефтеперерабатывающих предприятих, а также компаниях [в том числе российских], которые поставляют Белоруссии нефть. "Они [белорусские предприятия] попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку", - выразил надежду Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что основной упор в разговоре планирует сделать на экономические вопросы в увязке "с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как будем двигаться дальше". По военно-политическим и прочим вопросам, отметил он, стороны уже давно договорились.

Касаясь сотрудничества с Россией президент отметил, что РФ - основной торговый партнер Белоруссии. "Всякие там моменты бывают, но, в общем-то, мы выстраиваем отношения. У нас нет катастрофы в торгово-экономических отношениях с Россией, хотя не без проблем, что естественно, - подытожил Лукашенко. - Потому что не Путин-Лукашенко торгуют, а конкретные компании и предприятия, хотя у них могут интересы не совпадать".

Непрерывный диалог

Путин и Лукашенко регулярно проводят личные встречи и общаются по телефону. В последний раз они созванивались 9 мая. Предстоящая встреча станет их третьим очным контактом с начала года. 22 февраля Путин принимал Лукашенко в Сочи, где у двух президентов состоялись продолжительные переговоры, также они нашли время покататься на лыжах. Тогда, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств договорились активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб, чтобы компенсировать связанный с пандемией спад двустороннего оборота и "вывести на траекторию роста все основные показатели". 16 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин отправился с визитом в Минск, где обсуждались в том числе и эти вопросы. Тогда на переговорах с российским коллегой премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что пакет мер, направленных на углубление экономической интеграции двух стран, уже находится в высокой степени готовности - на тот момент удалось согласовать 26-27 дорожных карт по интеграции.

Следующая встреча состоялась 22 апреля в Москве. Путин и Лукашенко провели обстоятельные переговоры. Российский лидер отмечал, что "работа в целом идет неплохо по всем направлениям", в том числе и по линии специальных служб. Однако главные заявления были сделаны в отношении урегулирования на юго-востоке Украины. Путин заметил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

Очередную встречу двух президентов вновь предваряет визит российского премьера в Минск.