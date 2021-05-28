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Рябков назвал очередной политической ошибкой решение США не возвращаться в ДОН

Замглавы МИД РФ не исключил, что процесс денонсации договора закончится до саммита РФ - США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
Описание
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) является их очередной политической ошибкой. Об этом заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались, - сказал замминистра. - Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно. И бессмысленно повторять нашу позицию, желающие могут ее найти, что называется, на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне".

Сроки окончания процедур денонсации Россией Договора по открытому небу сейчас зависят от Совета Федерации и решения президента Владимира Путина, возможно их завершение и до саммита РФ - США, заявил Рябков.

"Возможно все. Я повторяю: это зависит уже давно не от позиции МИД, это зависит сейчас от Федерального Собрания, в данном случае от Совета Федерации, потому что Государственная Дума свое решение приняла. И, разумеется, все зависит от президента", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, судьба документа или его альтернатива вряд ли будут обсуждаться на предстоящем саммите.

Рябков выразил надежду на то, что одним из итогов саммита Россия - США, который пройдет 16 июня в Женеве, станет возвращение послов двух стран Анатолия Антонова и Джона Салливана в Вашингтон и Москву соответственно.

"Очень хотелось бы надеется, что мы придем к этому", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Рябков, Сергей АлексеевичАнтонов, Анатолий ИвановичСалливан, ДжонВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
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