Посольство РФ в ФРГ: обращений от россиян из-за запрета на полеты "Белавиа" в ЕС не было

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Россияне пока не обращались в посольство РФ в Германии в связи с решением ЕС запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и полеты над территорией сообщества. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российской дипломатической миссии в Берлине.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Таких обращений в посольство к настоящему моменту не поступало", - отметили в дипломатическом представительстве.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и полеты над его территорией, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа", в том числе Великобритания, Франция, Швеция, Латвия, Украина, Чехия, Финляндия, Литва, Польша, Словакия.