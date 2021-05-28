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Россия подтвердила готовность к нормализации отношений с ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет вести диалог на основе равноправия и взаимного уважения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москва подтверждает готовность к нормализации отношений с Брюсселем на равноправной основе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.

"Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с ЕС при понимании, что мы будем вести диалог на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", - сказал он.

Как подчеркнул Лавров, на переговорах Логар представил приоритетные направления председательства Словении в Совете ЕС во второй половине 2021 года. "Здесь у нас много общего. Имею в виду заинтересованность в развитии сотрудничества по вопросам информационной безопасности, в борьбе с киберпреступностью, кибертерроризмом, в целом по вопросам информационно-коммуникационных технологий, по тематике климата. Здравоохранение, конечно же, тоже является той областью, где объединение усилий будет только помогать решать острые вопросы", - отметил российский министр.

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