Матвиенко: борьба с угрозами экологии не должна быть инструментом санкционного давления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недопустимым превращение борьбы с глобальными экологическими угрозами в инструмент торговых войн и санкционного давления. Об этом она сказала в пятницу в ходе пленарного заседания IX Невского международного экологического конгресса.

"Недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления, агрессивного сдерживания конкурентов. Убеждена, что никакие аспекты природоохранной повестки в принципе не должны порождать конфликтный потенциал ни на общественном, ни на межгосударственном уровнях. Экология должна находиться исключительно в плоскости партнерства и сотрудничества", - подчеркнула Матвиенко.

"Сегодня необходимо отложить идеологические разногласия и сообща противостоять не знающим границ глобальным вызовам, одним из них является преодоление негативных последствий изменения климата", - добавила спикер Совфеда.

По ее словам, ряд государств и международных объединений уже анонсировали масштабные планы по развитию зеленой экономики, движению к углеродной нейтральности, переходу на возобновляемые источники топлива. "Безусловно, лидерство в этих вопросах не менее значимо, чем достижения в области цифровизации, искусственного интеллекта и биотехнологий", - сказала Матвиенко.