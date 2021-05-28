Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление в Кремле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь можно только выразить свои сожаления", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать данное решение Вашингтона.

Как отметил Песков, Договор по открытому небу после выхода из него России и США во многом утратит жизнеспособность.

"Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", - сказал представитель Кремля.