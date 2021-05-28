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Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, документ после выхода из него России и США во многом утратит жизнеспособность

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление в Кремле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь можно только выразить свои сожаления", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать данное решение Вашингтона.

Как отметил Песков, Договор по открытому небу после выхода из него России и США во многом утратит жизнеспособность. 

"Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", - сказал представитель Кремля.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
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