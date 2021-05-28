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Песков заявил, что встречи Путина и Асада пока в планах нет

Москва в скором времени направит Дамаску телеграмму с поздравлениями Башару Асаду в связи с его победой на президентских выборах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Встреча и телефонный разговор президента России Владимира Путина и победившего на президентских выборах в Сирии Башара Асада в настоящий момент не планируются. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока конкретных планов нет, не могу вам ничего сказать", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос.

На вопрос, состоится ли телефонный разговоров лидеров РФ и Сирии, Песков ответил, что этого "пока в планах нет".

Москва в скором времени направит Дамаску телеграмму с поздравлениями Башару Асаду в связи с его победой на президентских выборах в Сирии. "Как минимум в ближайшее время, конечно же, поздравительная телеграмма будет направлена", - сказал представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар ХафезПесков, Дмитрий Сергеевич
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