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Песков усомнился в том, что по ситуации с самолетом в Минске нужно несколько расследований

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в необходимости проводить несколько расследований по ситуации с самолетом Ryanair в Минске.

"Я не могу сказать, - заявил Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли Россия проводить свое расследование инцидента. - Все эти расследования. Ну, представьте себе, будет десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более, что выводы, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств".

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