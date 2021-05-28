Доход врио губернатора Хабаровского края Дегтярева составил 6,4 млн рублей в 2020 году

ХАБАРОВСК, 28 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев задекларировал за 2020 год доход в размере более 6,4 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем годом ранее, следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованных в пятницу на сайте правительства региона.

В собственности у него значится 1/5 доли квартиры площадью 129 кв. м, приобретенная за счет собственных и заемных средств. В 2019 году у Дегтярева было задекларировано 5,4 млн рублей, в собственности было две квартиры площадью 169,7 кв. м и 41,5 кв. м.

Его супруга за год заработала порядка 870 тыс. рублей, что почти вдвое больше, чем в 2019. Тогда она задекларировала доход на сумму 470,5 тыс. рублей. В собственности у нее, как и у супруга, и детей, 1/5 доли квартиры площадью 129 кв. м. К слову, в прошлом году в декларации было две квартиры площадью 169,7 кв. м и 80 кв. м. Супруга главы края владеет легковым автомобилем Mercedes Benz GLS 350D.

Президент Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.