Песков: обвинения Microsoft абстрактны и не должны повлиять на встречу Путина и Байдена

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Кремль не обладает информацией о совершении новых кибератак на госагентства США злоумышленниками из группы Nobelium. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абстрактными предположения представителя компании Microsoft на этот счет, отметив, что данные заявления никак не повлияют на ход встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Это такое абстрактное заявление, это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит от Microsoft и программного обеспечения, это будет такое же голословное обвинение", - сказал представитель Кремля, уточнив, что привел такое сравнение, "чтобы провести сравнительную параллель". "Нам кажется, что нет", - ответил Песков на вопрос, повлияют ли эти предположения на ход саммита РФ - США 16 июня в Женеве.

Говоря о том, может ли информация Microsoft привести к дальнейшему росту напряженности между Москвой и Вашингтоном в преддверии встречи лидеров, представитель Кремля заметил: "Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить, какие группы [хакеров], почему они связаны с Россией, на что кто напал, к чему это привело, в чем заключалось нападение и откуда об этом известно Microsoft". "Если ответить на все эти вопросы, то можно подумать над ответом" об угрозе роста напряженности в российско-американских отношениях, полагает Песков.

Он подчеркнул, что не может прокомментировать заявления представителя Microsoft. "Мы не располагаем такой информацией, это же утверждает Microsoft, соответственно, Microsoft должен прояснить эти вопросы", - пояснил пресс-секретарь президента, повторив, что "Кремль такой информацией не обладает". "До сих пор никакие обвинения Microsoft не фигурировали на повестке дня", - заметил Песков.

В четверг представитель компании Microsoft Тим Берт в своем блоге выразил мнение, что ряд организаций и государственных агентств США подверглись на этой неделе атакам хакеров из группы Nobelium, которая может стоять за взломом американской компании SolarWinds. По словам Берта, хакерская группа Nobelium берет свое начало из России.