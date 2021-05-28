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Кризис в Сирии

Песков: Дамаску удалось избежать сдачи страны в руки исламистов благодаря помощи России

Сирия смогла избежать катастрофы, подчеркнул пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Дамаску благодаря большой помощи России удалось избежать катастрофы и сдачи Сирии в руки исламистов. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"За последние четыре-пять лет [Сирии] удалось избежать с большой помощью нашей страны катастрофы и удалось избежать сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов", - сказал он.

30 сентября 2015 года Совет Федерации единогласно одобрил запрос российского лидера Владимира Путина на использование вооруженных сил страны за пределами ее территории. Это решение позволило в тот же день начать операцию в Сирии по просьбе сирийского президента Башара Асада. 6 декабря 2017 года Путин сообщил о полном разгроме "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) на обоих берегах Евфрата в Сирии.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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