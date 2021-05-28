Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 12 ноября в Бишкеке

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Очередное заседание Совета глав правительств государств СНГ пройдет в Бишкеке 12 ноября нынешнего года. Об этом сообщил в пятницу председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании Совета глав правительств.

"По предложениям Кыргызской Республики на заседании в узком формате было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств, осеннее, в городе Бишкеке 12 ноября 2021 года", - отметил глава Исполкома СНГ.

Лебедев проинформировал, что на заседании в узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в СНГ. "Были высказаны новые идеи, предложения. Самое главное, что все эти идеи и предложения направлены на сохранение и совершенствование сотрудничества в рамках СНГ", - заявил он.