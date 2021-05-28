Лукашенко прибыл в Сочи, где пройдут переговоры с Путиным

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте президента республики.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 мая прибыл с рабочим визитом в Россию", - сказано в сообщении.

Уточняется, что главы государств планируют обсудить дальнейшие шаги и работу правительств по развитию интеграции на площадке Союзного государства, наиболее актуальные вопросы на двустороннем треке сотрудничества, обменяются мнениями по международной тематике.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что на повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей России и Белоруссии, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.