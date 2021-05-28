Спецпосланник генсека ООН по Ливии посетит Россию в начале июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш посетит Москву в начале июня и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с Кубишем.

"Было условлено продолжить углубленный обмен мнениями по ливийской проблематике в рамках предстоящего в начале июня визита Яна Кубиша в Москву и его встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - указали в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что в ходе беседы был обсужден комплекс вопросов, связанных с дальнейшим продвижением политического процесса в Ливии в соответствии с положениями дорожной карты урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.