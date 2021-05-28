Зампостпреда РФ: Россия не была в курсе ситуации с бортом Ryanair в ходе его посадки

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Информация о предполагаемом присутствии на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего 23 мая вынужденную посадку в Минске, российского агента не соответствует действительности. Об этом заявил в пятницу на брифинге первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолет в воздухе, - отметил он. - Что касается сообщений о российском агенте на борту, это распространяемые фейковые новости".

Заявления западных стран о том, что посадка самолета в Белоруссии якобы имела принудительный характер, являются примером "фейковых новостей", заявил Полянский. В своем выступлении он упомянул совместное заявление шести членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), а также Бельгии и Германии, в котором речь шла о "принудительной посадке" лайнера авиакомпании Ryanair. Его текст разместила у себя на странице в Twitter, в частности, миссия США при ООН.

"Я цитирую этот твит потому, что он был опубликован сразу после наших тесных консультаций, на которых мы обсуждали этот вопрос, и на которых я указал своим коллегам, что, высказывая утверждения о принудительной посадке [самолета], они распространяют фейковые новости", - подчеркнул Полянский.

Принимаемых для расследования инцидента с самолетом мер более чем достаточно на данный момент, заявил Полянский, отвечая на вопрос о том, следует ли инициировать какое-то дополнительное расследование. "С самого начала Белоруссия была готова предоставить всем всю необходимую информацию. Это было ясно из заявления министра иностранных дел страны [Владимира] Макея, - сказал он. - Я слышал, что ICAO также проводит проверку по данному случаю. Я считаю, что этого более чем достаточно на данное время".

Проведение расследования инцидента теряет смысл, если западные страны уже и так назначили виновных и ввели санкции, заявил Полянский. "Пока не было расследования, но уже есть санкции, - сказал он. - Выводы уже сделаны, виновные назначены. Я не знаю, какой смысл в расследовании, если западные страны уже все решили".

Полянский заявил, что участники закрытой встречи Совета Безопасности не сошлись в едином мнении по ситуации с посадкой самолета в Белоруссии. По его словам, закрытая встреча Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair была созвана в качестве предлога для того, чтобы западные страны "процитировали свое совместное заявление". "Я могу вам сказать, что на этой встрече, вне зависимости от того, что они [западные страны] утверждают, не было единства в осуждении действий Белоруссии", - подчеркнул Полянский.

О задержании Протасевича

Задержанный в Минске Роман Протасевич был боевиком неонацистского батальона "Азов" на Украине, из-за чего был объявлен в международный розыск, заявил Полянский, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения Протасевича.

"Господин Протасевич действительно блогер, но до этого он был боевиком на Украине, воевал в батальоне "Азов", в неонацистских и крайне правых группировках, - сказал он. - Я думаю, это была причина, по которой белорусские власти запросили международный ордер на его арест. Он есть в списках людей в международном розыске".