Путин обсудил с Совбезом Стратегию национальной безопасности России

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности Стратегию национальной безопасности РФ с учетом имеющихся угроз.

"В качестве основного вопроса у нас в повестке дня - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются, имея в виду актуальную повестку дня", - сказал глава государства.

С участниками встречи Путин общался по видео-конференц-связи из Сочи, где на этой неделе он провел серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. В нынешнем совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как ранее в интервью ТАСС говорил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков, работа над новой Стратегией национальной безопасности России продолжится в первом полугодии текущего года, чтобы увязать ее с планами социально-экономического развития страны. Предыдущая стратегия была рассчитана до 2020 года. Последняя версия Стратегии национальной безопасности была утверждена президентом 31 декабря 2015 года. Национальными интересами в ней названы укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, укрепление национального согласия, повышение качества жизни, сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышение конкурентоспособности национальной экономики, закрепление за Россией статуса одной из лидирующих мировых держав. В документе отмечено, что РФ в последние годы продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета, но угрозу ему создают наращивание силового потенциала НАТО, распространение практики свержения легитимных политических режимов и ряд других факторов.