Зампостпреда РФ при ООН заявил, что на саммите Путина и Байдена не будет табуированных тем

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Россия не отказывается от обсуждения каких-либо вопросов с США на саммите в Женеве, но дискуссии должны основываться на фактах. Об этом заявил в пятницу на брифинге первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения Протасевича.

"Нет каких-либо табуированных тем. Но мы не будем обсуждать предположения и заявления по принципу highly likely или "другого объяснения быть не может". Дайте нам факты, выложите их на стол, и мы их обсудим", - сказал он.