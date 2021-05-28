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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Зампостпреда РФ при ООН заявил, что на саммите Путина и Байдена не будет табуированных тем

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Россия не отказывается от обсуждения каких-либо вопросов с США на саммите в Женеве, но дискуссии должны основываться на фактах. Об этом заявил в пятницу на брифинге первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва добиваться освобождения Протасевича.

"Нет каких-либо табуированных тем. Но мы не будем обсуждать предположения и заявления по принципу highly likely или "другого объяснения быть не может". Дайте нам факты, выложите их на стол, и мы их обсудим", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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