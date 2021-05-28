Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "сначала президенты двух стран побеседуют, а затем их общение продолжится за рабочим обедом". Также Песков отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи двух лидеров не запланировано.

Лукашенко прибыл в Сочи из Минска, где ранее в пятницу принимал собравшихся на саммит премьер-министров стран СНГ, в том числе главу российского кабмина Михаила Мишустина.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств. "На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово- экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства", - сообщили в Кремле.

Песков в беседе с журналистами уточнил, что, несмотря на то, что начавшиеся переговоры планировались еще до инцидента, произошедшего в минувшее воскресенье с самолетом Ryanair, лидеры наверняка не оставят этот вопрос без внимания. По словам представителя Кремля, Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего с лайнером, который был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Он также предположил, что главы двух государств затронут тему ареста российской гражданки Софии Сапеги, которая призналась, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Вместе с тем, по словам Пескова, в основном повестка предстоящей встречи экономическая.