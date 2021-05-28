Путин назвал всплеском эмоций события после посадки в Минске самолета Ryanair

Глава российского государства проводит в пятницу в Сочи встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка", - обратился Путин к Лукашенко, а президент Белоруссии продолжил его фразу: "Всплеска эмоций". "Да, всплеска эмоций", - подтвердил Путин.

"Нам без этих событий есть о чем поговорить", - считает российский лидер.

Путин отметил, что после принудительной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году со стороны Запада не последовало реакции.

"Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина", - сказал глава государства.

Самолет, на котором занимавший тогда пост президента Боливии Моралес возвращался на родину с московского Форума стран - экспортеров газа, 2 июля 2013 года вынужден был совершить незапланированную посадку в столице Австрии. Это произошло после того, как несколько европейских стран - Испания, Италия, Португалия и Франция - отозвали выданное самолету разрешение на пересечение своего воздушного пространства.

Поводом для этого послужили подозрения, что на борту президентского лайнера мог находиться бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, разоблачивший масштабные программы электронной слежки американских спецслужб. Боливия и другие страны Латинской Америки осудили инцидент, расценив его как попытку покушения на жизнь Моралеса при грубом нарушении международного права.