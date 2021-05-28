Путин заявил, что интеграция России и Белоруссии должна идти не спеша

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что интеграция в Союзном государстве РФ и Белоруссии должна идти в соответствии с интересами сторон и без спешки.

"Мы с вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства, мы делаем это, как и договаривались, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России", - сказал глава российского государства в пятницу на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "Двигаемся в этом направлении уверенно, эта работа дает уже конкретные результаты нашим гражданам", - отметил Путин.

По его мнению, "вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов, как каждая из сторон это сама для себя определит".