МИД РФ: вся полнота ответственности за развал Договора по открытому небу лежит на США

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ответственность за развал Договора по открытому небу (ДОН) полностью лежит на США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"Свое деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью, - отметили в дипведомстве. - Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США".

Отказ США вернуться в Договор продемонстрировал их пренебрежение к европейской безопасности и интересам союзников. "Этот шаг Вашингтона вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников, которые просили пересмотреть решение, принятое администрацией [экс-президента США] Дональда Трампа. Убеждены, что США совершили еще одну грубую политическую ошибку. Они упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы. Не укрепится в конечном счете и их собственная безопасность", - говорится в документе.

В то же время Россия на протяжении длительного времени делала все для сохранения ДОН, дав администрации Белого дома время на пересмотр решения о выходе из соглашения, подчеркнули в МИД. "К сожалению, слова и дела в Вашингтоне вновь расходятся. Это относится к транспарентности в военной области, укреплять которую американцы призывают других, но при этом закрывают свою территорию от наблюдения", - констатировали в российском дипведомстве.

Позиция Вашингтона, который отказался возвращаться в Договор, свидетельствует о правильности решения президента России Владимира Путина о запуске процедур по выходу Москвы из соглашения. "Отказ США возвращаться в ДОН подтверждает полную обоснованность принятого президентом Российской Федерации решения о запуске внутригосударственных процедур по выходу нашей страны из договора. Их осуществление продолжается: ранее принятый Государственной думой закон о денонсации ДОН будет 31 мая рассмотрен Комитетом по международным делам Совета Федерации, а 2 июня - на пленарном заседании этой палаты Федерального собрания. Затем документ поступит на подпись президенту России", - отметили в российском дипведомстве.

В четверг первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении США не возвращаться в ДОН.

О решении России выйти из ДОН

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле 2021 года заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Этот закон включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня.