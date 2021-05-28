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Встреча Путина и Лукашенко

Песков заявил, что общение Путина и Лукашенко в Сочи ограничится одним днем

Президент России в ходе протокольной части встречи с белорусским коллегой, в частности, пригласил своего гостя искупаться в море

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ограничатся одним днем. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Встреча] планируется только сегодня", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируют ли лидеры продолжить общение в выходные.

Ранее Путин в ходе протокольной части встречи с Лукашенко в сочинской резиденции Бочаров Ручей, в частности, пригласил своего гостя искупаться в море, отметив, что вода становится все теплее и теплее. Лукашенко в ответ поблагодарил Путина за приглашение приехать "именно в пятницу, чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Лукашенко
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