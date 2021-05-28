Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз "Единой России"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия", на котором должны определиться кандидаты на выборы в федеральный парламент нового созыва.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой", - сказала Поклонская в видеообращении, размещенном в пятницу в ее Telegram-канале.

Она не уточнила, куда именно уходит. Поклонская добавила, что сообщит о новой работе позже. Она также сообщила, что "снова сможет надеть китель". "Только пусть останется интригой, какой именно", - сказала она.

Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область, Украина). В 1990 году вместе с родителями переехала в Евпаторию (Крымская область Украинской ССР; ныне российская республика Крым). В 2002 году окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории.

25 марта 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ, приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки была создана прокуратура Республики Крым. Наталья Поклонская назначена исполняющей обязанности прокурора Крыма. 2 мая 2014 года указом президента РФ Владимира Путина назначена на должность прокурора Республики Крым. 7 мая того же года приняла присягу на верность Конституции и законам РФ. 26 сентября 2016 года Поклонская написала заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с избранием в Государственную думу РФ.