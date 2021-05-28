Захарова: Запад молчит о нарушениях свободы слова Киевом, разводя демагогию вокруг Минска

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Западные страны и международные организации закрывают глаза на проблему свободы слова на Украине, занимаясь вместо этого критикой Белоруссии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Перед нами катастрофическая ситуация со свободой слова на Украине, где продолжаются избиения и запугивания журналистов, остаются нерасследованными их многочисленные убийства, бесцеремонно закрываются телеканалы, тысячами блокируются информресурсы в интернете, - говорится в комментарии. - Там предпринимаются попытки законодательно закрепить цензуру и уголовное преследование инакомыслящих, а также дискриминационную языковую политику. В этом случае весь стройный хор международных чиновников молчит".

Как добавила дипломат, международные организации, такие как ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ, а также правозащитные структуры "не выполняют свои прямые обязанности на данном направлении, перенаправляя энергию и усилия на проблемы, которые не являются сферой их компетенции". "Так, представители этих структур дружно и во весь голос озаботились посадкой лайнера в Минске и задержанием гражданина Республики Беларусь, объявленного белорусской стороной в розыск, - отметила она.

Вместе с тем, добавила официальный представитель, международные организации практически полностью игнорируют реальные, грубейшие и систематические нарушения прав человека на Украине, прежде всего, когда речь заходит о попрании свободы слова и преследовании журналистов с угрозой для их жизни. "На любой вопрос о том, почему отсутствует их публичная реакция на это варварское наступление на основополагающие демократические принципы, отвечают, что ведут с партнерами "тихую дипломатию". При этом все мы понимаем, что даже несколько десятков грозных твитов международных чиновников не откроют незаконно запрещенные телеканалы и не найдут виновных в убийствах и избиениях журналистов", - указала Захарова.

"Получается абсурдная ситуация: в тех случаях, когда требуется настоящая международно-правовая работа, основанная на универсальных юридически обязывающих международных документах, "удалые правозащитники" самоустраняются, а в вопросах, не входящих в их непосредственную компетенцию, разводят демагогию разной силы воздействия: от публичной травли неугодных до оказания давления на ход расследований и решения судов", - подчеркнула дипломат.