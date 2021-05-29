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Праймериз "Единой России"

Более 260 тыс. избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России" в Петербурге

Голоса за участников праймериз начнут подсчитывать вечером 30 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 260 тыс. человек зарегистрировались для участия в голосовании на праймериз "Единой России" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе регионального отделения партии.

"В Санкт-Петербурге для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировалось 261 999 избирателей", - сказали в пресс-службе.

Предварительное голосование партии в Санкт-Петербурге проходит с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей завершилась в полночь 28 мая по местному времени.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную думу, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде "Единой России" 19 июня.

Ранее секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров отмечал, что в Санкт-Петербурге для участия в предварительном голосовании на выборы в Госдуму зарегистрированы 197 кандидатов, на выборы в Законодательное собрание - 456. Средний возраст кандидатов - 43 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПраймериз "Единой России"
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