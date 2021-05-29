На электронные праймериз "Единой России" зарегистрировались более 7,5 млн избирателей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 7,5 млн избирателей зарегистрировались для участия в электронном предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщили в субботу в партии.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончилась вечером 28 мая. "Регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании "Единой России" завершилась по всей стране. Для участия в процедуре на сайте pg.er.ru зарегистрировались 7 млн 534 тыс. 807 человек", - проинформировали в партии.

По данным на середину дня пятницы, в голосовании онлайн уже приняли участие более 5 млн зарегистрированных избирателей, они могут осуществить волеизъявление до 30 мая включительно.

Кроме того, в воскресенье в 42 регионах РФ будут открыты участки для предварительного голосования в очном формате. "В общей сложности партия организует в субъектах РФ работу более 45,5 тыс. участков с соблюдением санитарных требований, установленных в каждом конкретном регионе", - пояснили в "Единой России".

Голосование на участках будет проходить с 08:00 до 20:00 местного времени, найти свой участок можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru.

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на думские выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к выборам в Госдуму зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

В основе процедуры онлайн-голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.