В "Единой России" не получали заявление Поклонской о снятии с праймериз

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральный и региональный комитеты "Единой России" не получали заявление Натальи Поклонской о том, что она снимает свою кандидатуру с предварительного голосования. Об этом заявил в субботу ТАСС замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"Заявление в региональный или федеральный организационный комитет от Натальи Поклонской не поступало. Мы видели публичное заявление. Иных нет в нашем распоряжении", - сказал Перминов.

Ранее Поклонская в видеообращении, размещенном в ее Telegram-канале, заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз.

Перминов подчеркнул, что процедура как выдвижения для участия в предварительном голосовании, так и отказа от участия имеет жесткий регламент. Это сделано, чтобы исключить нарушения прав участников и "субъективный фактор принятия подобных решений".

Он также напомнил о праве каждого кандидата, представленного в бюллетене, отказаться от своей победы. В этом случае место выбывшего кандидата займет тот, кто находился ниже него в рейтинге.

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.