{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"

Он будет заниматься вопросами экологии
Председатель партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергей Миронов и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергей Миронов и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия - За правду".

На заседании палаты депутатов в субботу председатель справороссов Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет. Ранее он был членом партии "За правду" (22 февраля объединилась со "Справедливой Россией" и "Патриотами России"). Сигал будет заниматься вопросами экологии.

Ранее в пресс-службе справороссов ТАСС уточняли, что актер не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия американского гражданства. Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичСШАРоссияСигал, Стивен
РФ и КНР провели консультации по вопросам углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией
Стороны обсудили выработку единых подходов к практическому противодействию коррупционным проявлениям
Читать полностью