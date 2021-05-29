Поклонская направила в "Единую Россию" заявление о снятии кандидатуры с праймериз

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в "Единую Россию" заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз.

"Подала, отправила в официальном порядке. <…> Отправила в Москву, потому что там мои помощники направили", - сказала она ТАСС.

Заявление поступило в федеральный организационный комитет, уточнил ТАСС замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. " <...> заявивший о выходе из гонки в ходе голосования кандидат будет исключен из бюллетеня 31 мая при проведении заседания организационного комитета, и победа достанется тому, кто наберет максимальное количество голосов выборщиков. Таковы правила, и они справедливы", - сказал он.

Будущее место работы Поклонская предпочла не раскрывать. "Это интрига, и пусть это остается интригой. Неважно, где я, буду помогать и работать во благо Крыма. <…> Китель будет красивый, еще красивее [чем по времена работы прокурором Крыма]", - добавила она.

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.