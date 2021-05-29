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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
Обновлено 

Чехию покинули 54 сокращенных сотрудника посольства России

Вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей вылетит из республики 31 мая
Здание посольства РФ в Чехии Игорь Шамшин/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ в Чехии
© Игорь Шамшин/ТАСС

ПРАГА, 29 мая. /ТАСС/. Пятьдесят четыре сотрудника посольства РФ в Чехии, попавшие под инициированное чешской стороной сокращение штатов дипломатических представительств России в Праге и Чехии в Москве, в субботу покинули страну. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

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"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии, - сказал он. - Они вылетели из Праги в Москву спецбортом летного отряда "Россия".

Вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей в понедельник, 31 мая, во второй половине дня вылетит из Чехии также на спецборте летного отряда "Россия". На этом завершится процесс приведения штата посольства РФ в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.

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ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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