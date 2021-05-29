Глава Исполкома СНГ заявил, что страны Содружества всегда будут помогать друг другу

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) всегда будут помогать друг другу противостоять внешнему давлению. С таким заявлением выступил в субботу в Минске председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Мне приятно констатировать, что в эти дни в Минске главы правительств, представители стран СНГ выразили единодушно поддержку народу Беларуси в это непростое время. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга. В единстве народов государств Содружества наша сила. И поэтому это единство надо крепить, сохранять", - приводит слова Лебедева на открытии выставки, посвященной 30-летию СНГ, агентство БелТА.

"Это особенно чувствуется в последние дни, когда мы являемся свидетелями необоснованного давления со стороны стран Запада и на Беларусь, и на Россию", - отметил глава Исполкома СНГ.

Лебедев выразил благодарность белорусской стороне за то, что она, по его словам, является локомотивом в интеграционном сотрудничестве в СНГ. Глава Исполкома Содружества считает символичным, что выставка, посвященная 30-летию СНГ, была открыта в дни проведения в Минске заседания Совета глав правительств СНГ. "Оно прошло успешно. Я был участником многочисленных бесед как в многостороннем, так и в двустороннем формате, - отметил председатель Исполкома СНГ. - Радует, что наряду со словами благодарности белорусскому народу, руководству Беларуси за гостеприимство, радушие высказывалась единодушная мысль о том, что Содружество востребовано и необходимо нам всем".

Комментируя процесс интеграции в рамках СНГ, Лебедев сказал: "На каком-то этапе (что очень важно) представители наших государств, наших народов пришли к выводу, что нам надо сохранить нашу общность, единство, дружбу, сотрудничество. Мы переплелись дружественными, родственными связями. Я уже не говорю про экономические. По сути, это единый механизм, который мы пытаемся и сегодня сохранить".