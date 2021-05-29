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Прилепин назвал объединение с КПРФ стратегической целью "Справедливой России - За правду"

По мнению сопредседателя СРЗП, после такого объединения другие левые силы присоединятся к процессу интеграции

МОСКВА 29 мая. /ТАСС/. Объединение партий "Справедливая Россия - За правду" (СЗРП) и КПРФ неизбежно, это стратегическая цель справороссов. Об этом в субботу заявил журналистам сопредседатель СРЗП Захар (Евгений) Прилепин.

"У нас есть задача с коммунистами [объединиться]. Это огромная задача, которую мы перед собой поставили, и коммунистам об этом сообщили, что мы будем с вами объединяться. Хотите вы или нет. Но это неизбежно. Это стратегическая цель", - сказал Прилепин.

После такого объединения, уверен политик, другие левые силы присоединятся к процессу интеграции. "Когда произойдет объединение с КПРФ, все остальное налипнет неизбежно", - считает он.

Сопредседатель партии также уточнил, что ряд медийных лиц партии, включая Николая Старикова и Сергея Михеева, будут баллотироваться в Госдуму по региональным спискам, а не по одномандатным округам. "Не хотелось бы людей бросать в пекло, чтобы они там рубились не просто с "Единой Россией", но и с административным ресурсом, финансовыми возможностями, несоизмеримыми с нашими", - подчеркнул он.

Ранее Прилепин отмечал, что "Справедливая Россия" предоставила партии "За правду" более широкие возможности и была готова работать коалиционно в отличие от КПРФ. По его словам, "За правду" вела переговоры об объединении с КПРФ, но речь шла о "растворении" в рядах коммунистов.

Теги
РоссияПрилепин, Захар
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