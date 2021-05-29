"Справедливая Россия - За правду" выступила за независимость ДНР и цензуру в СМИ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за введение базового дохода, отмену ЕГЭ, признание независимости ДНР и ЛНР и контроль за контентом СМИ. Об этом говорится в резолюции заседания палаты депутатов справороссов - партийной структуры по координации деятельности фракций и представителей на всех уровнях.

"Партия "Справедливая Россия - За правду" идет на выборы, отстаивая следующие программные ориентиры и ценности: введение в России с 2022 года выплат справедливого базового дохода, реализация в России принципов справедливой пенсии, введение общественной экспертизы и контроля над контентом (содержанием) СМИ, отмена ЕГЭ, восстановление классического среднего и высшего образования, повышение общественного и государственного статуса школы и учителя, признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик", - указывается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

В резолюции отмечается, что справороссы на выборах в Госдуму намерены получить результат, позволяющий "стать ведущей оппозиционной партией в стране".

Кроме того, партия подготовила четыре документа, которые станут частью избирательной программы. Их предлагается внести в Госдуму через законодательные органы субъектов РФ. Первая инициатива ужесточает санкции по ряду экологических преступлений. Вторая устанавливает понятия "общественной морали" и "оскорбление общественной морали", запрещающая СМИ распространять соответствующий контент. Третий законопроект предусматривает выделение каждому новорожденному гражданину РФ 1 млн рублей, воспользоваться которым можно по достижении 18 лет. Четвертый документ расширяет льготы для многодетных семей.

В пресс-службе партии ТАСС уточнили, что проект предвыборной программы официально будет представлен 3 июня, его должен будет одобрить предвыборный съезд справороссов, который запланирован на 26 июня.