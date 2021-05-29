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Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"

Журналист также планирует баллотироваться в Госдуму
Анатолий Вассерман Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анатолий Вассерман
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман стал членом партии "Справедливая Россия - За правду" и планирует баллотироваться в Госдуму. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе справороссов.

"Анатолий Вассерман официально уже стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий", - проинформировал собеседник агентства.

В пресс-службе также подтвердили информацию источника ТАСС о планах Вассермана баллотироваться в Госдуму.

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