Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман стал членом партии "Справедливая Россия - За правду" и планирует баллотироваться в Госдуму. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе справороссов.

"Анатолий Вассерман официально уже стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий", - проинформировал собеседник агентства.

В пресс-службе также подтвердили информацию источника ТАСС о планах Вассермана баллотироваться в Госдуму.