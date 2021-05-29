Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили развитие торгово-экономических отношений

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Поспешные выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair основаны исключительно на эмоциях, а не на попытке прояснить обстоятельства. С точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече детально проинформировал главу российского государства Владимира Путина о том, что произошло с самолетом. "Что касается замечания президента [Путина] про "всплеск эмоций" - да, действительно, все-таки с нашей точки зрения ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях".

Вопросы авиасообщения

Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран "организовать все аспекты воздушного сообщения".

"Минтрансам двух стран - Росси и Белоруссии - дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что сейчас эти граждане Белоруссии "находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину".

"Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство [Белоруссии], с учетом того, что "Белавиа" больше нежеланный гость в европейских городах", - отметил представитель Кремля.

Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали в основном темы развития торгово-экономических отношений и борьбы с пандемией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский лидер поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Сапеги, ее судьба Москве небезразлична. Он поручил МИД РФ самым внимательным образом отслеживать дело россиянки.

Лукашенко не ставил вопрос об увеличении экономической помощи Белоруссии со стороны России. Тема перехода РФ и Белоруссии к единой валюте на встрече Путина и Лукашенко не затрагивалась.

Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом периода отпусков.