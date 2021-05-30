В "Единой России" начнется подведение предварительных итогов праймериз

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в воскресенье соединит электронный ключ шифрования блокчейна предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Эта процедура, участие в которой примет председатель единороссов Дмитрий Медведев, позволит начать подведение итогов праймериз.

Как сообщила пресс-служба партии, "Дмитрий Медведев примет участие в процедуре соединения электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России", она пройдет 30 мая в 21:00 по московскому времени, к этому времени будет завершено очное и электронное предварительное голосование партии по всей стране".

В пресс-службе пояснили, что после соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru, с этого момента начнется подсчет голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. "Кроме того, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры", - уточнили в партии.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование для отбора кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Стать кандидатом на предварительном голосовании мог любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявлялись довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в нем голосование проходит с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз пройдут 30 мая, для их проведения партия откроет более 45,5 тыс. участков с соблюдением санитарных требований, установленных в каждом конкретном регионе. Голосование на участках будет проходить с 08:00 до 20:00 местного времени.

Итоги предварительного голосования должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Регистрация выборщиков, которые могут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончилась 28 мая, регистрацию прошли более 7,5 млн избирателей.

23 мая закрытый электронный ключ к результатам был сгенерирован и разделен на четыре части, их получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член президиума генсовета партии, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов. После соединения ими ключей начнется подсчет голосов за кандидатов предварительного голосования, наблюдать за этой процедурой можно в режиме реального времени.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.