В электронных праймериз "Единой России" приняли участие более 5,9 млн избирателей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 5,9 млн избирателей уже стали участниками электронного предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба единороссов.

"В электронном предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 5,9 млн человек. В качестве избирателей на участие в процедуре зарегистрировано более 7,5 млн жителей страны", - проинформировали в пресс-службе.

Регистрация выборщиков, которые могут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончилась 28 мая. По данным партии, активнее всего голосуют жители Москвы и Свердловской области и (более 447 и почти 312 тыс. соответственно), Краснодарского края и Московской области (более 283,3 и почти 235 тыс. проголосовавших), а также Санкт-Петербурга (215 тыс).

По словам руководителя IT-проектов "Единой России" Вячеслава Сатеева, электронное предварительное голосование проходит без нарушений, "сбоев нет". "Процесс голосования идет в штатном режиме, он вошел в норму за эту неделю. 5 млн 935 тыс. 666 человек приняли участие", - сообщил он.

Сатеев напомнил, что уже началось офлайн-голосование, в ходе которого смогут выразить свою волю те граждане, которые не смогли принять участие онлайн по тем или иным причинам. "У нас действует информационная система для поддержки офлайн-голосования, она называется "Счетный участок". В ней работают члены комиссий, которые вводят информацию об открытии участков, текущей явке, скоро они начнут вводить результаты", - пояснил он.

В общей сложности для проведения очного голосования открыты более 45,5 тыс. участков, которые работают с 8:00 до 20:00 местного времени.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в нем они проходят с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходят 30 мая. Завершатся все формы голосования в 20:00 по местному времени 30 мая.

Итоги предварительного голосования должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.