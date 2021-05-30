"Единая Россия" не фиксирует нарушений, которые могут повлиять на итоги праймериз

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" получила десять сообщений о возможных нарушениях в ходе очного предварительного голосования (так называемых праймериз) по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы, нарушений, которые могли бы повлиять на результат процедуры, не выявлено. Об этом сообщается в воскресенье в официальном телеграм-канале единороссов.

"В ситуационный центр "Единой России" поступило десять сообщений о возможных нарушениях в ходе очного предварительного голосования. Нарушений, которые могут влиять на результат процедуры либо привести к его отмене, не выявлено", - отмечается в сообщении.

По данным партии, обращения поступают из округов, где "изначально наблюдалась высокая конкуренция между кандидатами". "Например, в региональные оргкомитеты в Тыве и на Кубани поступили жалобы о нарушении запрета на агитацию за того или иного кандидата на избирательных участках. По ним ведется проверка", - пояснили в "Единой России".

По словам замсекретаря генсовета единороссов Сергея Перминова, "есть ситуации, которые требуют дополнительного внимания и разбирательства, все они будут рассмотрены". "Если вдруг будут какие-то основания для признания результата не соответствующим требованиям положения о предварительном голосовании, комиссия примет самые жесткие меры", - заверил он.

Предварительное голосование

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в нем они проходят с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования. В очном формате праймериз проходят 30 мая, для их проведения с 08:00 до 20:00 местного времени открыты более 45,5 тыс. участков.

Итоги предварительного голосования должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.