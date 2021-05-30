Слуцкий заявил, что антироссийская истерия стала визитной карточкой европарламентариев

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Призывы спикера Европарламента к усилению санкций в отношении российских должностных лиц - это продолжение политики вмешательства в дела РФ, при этом сами европарламентарии не наделены полномочиями по введению рестрикций. Об этом заявил в воскресенье ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев", - сказал Слуцкий, комментируя высказывания спикера Европейского парламента Давида Сассоли о необходимости ужесточения антироссийских санкций.

Слуцкий констатировал, что "ни о каком конструктиве говорить не приходится" и "адекватности на российском направлении не наблюдается уже достаточно продолжительный период".

"Однако тут же стоит напомнить, что в функции и компетенцию Европарламента не входят вопросы санкционной политики, а все его громогласные резолюции носят лишь рекомендательный характер", - резюмировал глава комитета Госдумы по международным делам.

Сассоли в интервью, опубликованном в воскресенье в газетах германской редакционной группы Funke, призвал к ужесточению санкций против российских должностных лиц, но при этом и к поддержанию тесного контакта "с населением, гражданским обществом, диссидентами, неправительственными организациями и независимыми СМИ". Сассоли не уточнил, в связи с чем конкретно он требует новых ограничительных мер. Вопрос ему был задан в целом о проблемах, которые есть в отношениях ЕС и РФ.