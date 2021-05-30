Володин: Европарламент создает конфронтационную повестку перед встречей Путина и Байдена

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли своими проектами заявлений и высказываниями в адрес России создают конфронтационную повестку перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пытаясь тем самым набрать политические очки. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США", - написал Володин, напомнив, что Вашингтону предложен проект совместного заявления, чтобы выступить с ним 15 июня, накануне саммита, в который включен призыв ужесточить санкции в отношении РФ и Китая.

"По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон - с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов", - убежден спикер Госдумы.