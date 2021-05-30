В праймериз "Единой России" к 17:00 мск приняли участие более 9,6 млн избирателей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 9,6 млн избирателей приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы к 17:00 мск 30 мая. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба единороссов.

"По предварительным данным, явка на предварительном голосовании "Единой России" на 17:00 составила 9 млн 638 тыс. человек. Из них более 6 млн избирателей сделали свой выбор в онлайн на сайте, 3 млн 625 тыс. человек проголосовали очно", - проинформировала партийная пресс-служба.

В регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тыс. избирателей, около трети из них пришли на организованные счетные участки в семи регионах, где процедура прошла по смешанной системе.

По словам замсекретаря генсовета "Единой России" Сергея Перминова, "кампания идет спокойно". "Все возможные нарушения, о которых нам становится известно, в обязательном порядке рассматриваются. Работа идет в штатном режиме", - добавил он.

В целом, по оценке Перминова, по сравнению с предварительным голосованием по отбору кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму в 2016 году количество сообщений о нарушениях сократилось в разы.

Предварительное голосование

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в нем они проходят с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования. В очном формате праймериз проходят 30 мая, для их проведения открыты более 45,5 тыс. участков, которые открыты с 8:00 до 20:00 местного времени.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая в 21:00 мск, сразу после того как будут соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Итоги предварительного голосования должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.