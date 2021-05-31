Главы МИД России и Португалии обсудят двустороннюю повестку и перспективы отношений с ЕС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет переговоры со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой, который находится в Москве с рабочим визитом.

Нынешняя поездка главы МИД Португалии станет уже его третьим визитом в Москву на этом посту. Предыдущий раз Сантуш Силва побывал в Москве еще до пандемии, в феврале 2018, после чего Лавров посетил Португалию с ответным визитом. Последние годы между странами активно развивались регулярные контакты на уровне министров иностранных дел, однако пандемия внесла в это свои коррективы.

Как заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предстоящие переговоры "призваны способствовать поддержанию позитивной динамики в политическом диалоге с Лиссабоном". Она также сообщила, что министры подробно обсудят двустороннюю повестку дня, а также широкий спектр международных и региональных вопросов.

Диалог с ЕС

Как не раз отмечали в Москве, Лиссабон является одним из важнейших европейских партнеров России. Несмотря на то, что диалог Москвы и Брюсселя сегодня находятся на крайне низком уровне, отношения между РФ и Португалией по-прежнему основываются на взаимоуважительном и конструктивном партнерстве. Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран станет обсуждение проблем и перспектив отношений России с ЕС, а также проблематика отношений России и НАТО.

"Принимая во внимание текущее полугодовое председательство Португалии в Совете ЕС, планируется провести открытый обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве в преддверии встречи.

Кроме того, важной частью визита португальского министра станет совместное с Лавровым участие в открытии конференции по отношениям России и ЕС, которая организуется Российским советом по международным делам совместно с посольством Португалии и представительством ЕС в Москве.

Взаимные интересы

Как сообщили в министерстве накануне переговоров, Лавров и Сантуш Силва также планируют подробно обсудить двустороннюю повестку дня и наметить пути дальнейшего развития российско-португальских отношений.

"При рассмотрении торгово-экономических вопросов основной акцент будет сделан на более активном задействовании инвестиционного и научно-производственного потенциала двух стран при реализации совместных проектов с учетом перспективных наработок сотрудничества в области передовых технологий, - указали в МИД РФ. - Данная тема призвана стать центральной при подготовке очередной, восьмой сессии Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству между РФ и Португалией"

Предыдущая сессия российско-португальской межправкомиссии состоялась в Лиссабоне в 2018 году. Тогда стороны согласовали дорожную карту по активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Возможно, что на предстоящей встрече главам дипведомств двух стран удастся договориться о возобновлении работы и на этом направлении.

Страны также тесно сотрудничают и в области культуры, и особое внимание на переговорах будет уделено взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере. Как сообщили в МИД РФ, стороны затронут вопрос о возможности реализации в перспективе двустороннего перекрестного Года культуры, образования, науки и молодежных обменов.

Авиасообщение возобновлено

С 25 мая Россия официально возобновила авиасообщение с Португалией на взаимной основе, которое было прервано в прошлом году из-за пандемии. Однако пока его возобновление носит формальный характер, и Португалия остается закрытой для туристов, за исключением острова Мадейра. Поэтому очевидно, что вопрос возобновления регулярных рейсов, а также возможное открытие туристических потоков между странами также станут отдельными пунктами переговоров министров.

Вопрос "Спутника"

В апреле стало известно, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в Португалии. В частности, фармакологическая компания Hikma заявила о готовности производить "Спутник V" или некоторые ее компоненты на своем заводе в городе Синтра, если "на то будет воля правительства страны и она получит соответствующие лицензии" от португальского медрегулятора на производство вакцины.

Однако сегодня проблемой на пути к этому остается тот факт, что российская вакцина пока еще не одобрена со стороны Европейского агентства лекарственных средств.