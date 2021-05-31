Замруководителя исполнительного комитета ЕР победил на праймериз в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Победителем праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Нижегородской области по партийному списку стал заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии Роман Любарский. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования в понедельник.

Согласно опубликованным данным, Любарский набрал 70 233 голоса. На втором месте расположился начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" Юрий Станкевич, набравший 47 836 голосов. Третьим в списке значится министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев, он набрал 41 700 голосов.

В Нижегородском одномандатном избирательном округе победу одержал начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун. В Приокском округе наибольшее количество голосов набрал бывший спикер заксобрания региона, председатель совета директоров ПАО "НИТЕЛ" и действующий депутата областного парламента Евгений Лебедев. В Автозаводском округе победила действующий депутат Госдумы, член комитета по энергетике Наталья Назарова. В Канавинском округе победил Вадим Булавинов - зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В Борском округе победил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Кавинов.

По данным пресс-службы регионального отделения партии, на праймериз проголосовали более 125 тыс. нижегородцев. В этом году они выбирали кандидатов, которых партия выдвинет на участие в выборах депутатов Госдумы и областного заксобрания. В регионе процедура проходила полностью в электронном формате с 24 по 30 мая. В ее основе - технология блокчейн, которая позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования.

Ранее на заседании Центризбиркома России было принято решение, согласно которому дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, среди них города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская область.